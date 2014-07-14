Українські п`ятиборці завоювали три медалі на чемпіонаті Європи
12:50, 14 липня 2014Спорт
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На європейській першості з сучасного п’ятиборства, що відбувся в угорському містечку Секешфехервар, українські спортсмени вибороли 3 нагороди.
Вікторія Терещук завоювала два срібла європейської першості / noc-ukr.org
Про це повідомляє прес-служба Національного олімпійського комітету України.
Першу медаль у скарбничку збірної України принесла Вікторія Терещук, яка після всіх дисциплін набрала у сумі 1344 бала, чим забезпечила собі срібну медаль Старого Світу. Завдяки вдалому виступу Вікторії та результатам ще двох українок – Ірини Хохлової та Анастасії Спас – наша команда стала другою і в командній першості.
Ще одну медаль чемпіонату Європи здобув для України Павло Тимощенко, який став третім в індивідуальних виступах серед чоловіків.
Чемпіонат Європи тривав в Угорщині 12-13 липня.
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