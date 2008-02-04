Стан Шеви для Михайличенка залишається загадкою

Сьогодні на базі Динамо в Конча-Заспі з журналістами поспілкувався головний тренер збірної України Олексій Михайличенко.

У списку запрошених для підготовки до першого товариського матчу збірної цього року відбулися зміни.

Замість Андрія Несмачного і Дмитра Чигринського викликано молодих динамівців Віталія Федоріва і Віталія Мандзюка.

"Список запрошених на гру з кіпріотами дещо змінився, - пояснив Олексій Олександрович. - Внаслідок травм з обойми збірної випали Андрій Воронін, Андрій Несмачний і Дмитро Чигринський, на їх місце ми викликали Віталія Федоріва і Віталія Мандзюка".

Зараз у таборі збірної знаходяться футболісти Динамо і Шахтаря, представники Дніпра приєднаються до національної дружини безпосередньо на Кіпрі, де відбудеться сам матч. Олексій Михайличенко особисто відвідав Кубок Першого каналу і залишився задоволений побаченим, відзначивши хороший фізичний стан гравців донецького і київського клубів. "Динамівці і гірники знаходяться приблизно на одному рівні підготовки, як у фізичному, так і в психологічному плані. Дуже важливо, що їм вдалося відпочити декілька днів після КПК. Ніяких конфліктів, у зв`язку з "гарячим" фіналом КПК, в збірній немає. Хлопці перебувають у відмінному настрої", - наголосив головний тренер.

Наставник України наголосив, що поєдинок проти Кіпру не є "прохідним", вже з цього поєдинку стартує підготовка збірної до відбіркового циклу ЧС-2010. "Товариський матч - це коли ветерани збираються побігати, а матч проти Кіпру стане для нас першим етапом підготовки до ЧС-2010. Кожна контрольна гра має велике значення для збірної. Я не хотів би зараз звертати увагу на силу суперника. В першу чергу, ця гра дозволить команді перший раз зібратися разом, надасть мені можливість поговорити зі всіма футболістами", - розповів Михайличенко.

Фізичний і функціональний стан лідера нашої збірної поки залишається загадкою для головного тренера. "З приводу стану Шевченка на даний момент нічого не можу сказати, я ще з ним не спілкувався, не знаю, чи буде Андрій на матчі з Кіпром", - прокоментував Олексій Олександрович.

Football.ua