Фінал ЧС: через погроми у Буенос-Айресі постраждали 7 людей

У "Обеліска", який є архітектурним символом столиці Аргентини, незадоволені вболівальники національної збірної закидали камінням автомобілі знімальних бригад телебачення і машини швидкої допомоги, передає Коммерсант.ru.

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Поліція у відповідь застосувала сльозогінний газ і водомети. Після цього незадоволені відступили з площі біля "Обеліска" і почали закидати камінням найближчі магазини і один з театрів, повідомили в поліції аргентинської столиці.