Фінал ЧС: через погроми у Буенос-Айресі постраждали 7 людей
08:21, 14 липня 2014Спорт
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У Буенос-Айресі внаслідок погромів, викликаних програшем національної збірної Аргентини у фіналі чемпіонату світу (ЧС) з футболу в Бразилії, постраждали 7 людей, більше 30 були затримані.
REUTERS
У "Обеліска", який є архітектурним символом столиці Аргентини, незадоволені вболівальники національної збірної закидали камінням автомобілі знімальних бригад телебачення і машини швидкої допомоги, передає Коммерсант.ru.
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REUTERS
Поліція у відповідь застосувала сльозогінний газ і водомети. Після цього незадоволені відступили з площі біля "Обеліска" і почали закидати камінням найближчі магазини і один з театрів, повідомили в поліції аргентинської столиці.
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