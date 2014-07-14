Головний тренер збірної Бразилії з футболу відправлений у відставку
07:31, 14 липня 2014Спорт
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Головний тренер збірної Бразилії з футболу Луїс Феліпе Сколарі відправлений у відставку.
REUTERS
На минулому чемпіонаті світу з футболу Бразилія не змогла увійти до призової трійки, повідомляє "Спорт-Експрес".
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Луїс Феліпе Сколарі на прес-конференції після матчу за третє місце з командою Голландії (0:3) заявив, що його майбутнє в збірній вирішить Бразильська конфедерація футболу. Як повідомляється, крім Луїса Феліпе Сколарі посад позбудуться і інші члени тренерського штабу, а також технічний директор Карлос Альберто Паррейра.
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