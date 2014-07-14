Збірна Німеччини стала чемпіоном світу з футболу

У Ріо-де-Жанейро на легендарному стадіоні "Маракана" завершився фінальний матч чемпіонату світу з футболу, в якому збірна Німеччини виграла у команди Аргентини з рахунком 1:0.

Доля матчу вирішилася в додатковий час.

Основний час і велика частина додаткового пройшли з невеликою перевагою німців, але аргентинці грали помітно обережно, а збірна Німеччини не могла розкрити щільну ешелоновану оборону суперника.

Долю гри вирішив епізод, що трапився на 112-ій хвилині гри, коли Шюрле віддав пас на Гетце і той прийнявши м'яч на груди з ходу пробив по м'ячу прямо в кут воріт.

УНІАН провів онлайн-трансляцію гри, за якою можна простежити за ходом подій.

Таким чином, збірна Німеччини стала чемпіоном світу. Срібло на рахунку команди Аргентини, бронза - у команди Голландії.

Чемпіонат світу проходив у Бразилії з 12 червня по 13 липня.