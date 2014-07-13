У Ріо пройшла церемонія закриття ЧС

У Ріо-де-Жанейро на легендарній арені "Маракана" відбулася церемонія закриття Чемпіонату світу з футболу 2014 року.

Церемонія проходила на сцені, покладеній прямо на футбольному полі та стилізованій під бразильський прапор.

На початку вистави на сцені з'явилися чотири 3-метрові фігури, кожна зі своїм значенням - Свобода, Солідарність, Різноманітність, Пристрасть. Потім з'явилися дівчата в національних бразильських сукнях з прапорами 32 країн-учасниць турніру. Центральними фігурами були дами в сукнях з прапорами Німеччини і Аргентини, яких супроводжували кавалери, в одязі національних команд країн-учасниць фіналу і з офіційними м'ячами турніру - Бразуками. Вони виконали ряд фінтів, постійно жонглюючи м'ячами.

Пісню закриття ЧС-2014 виконала поп-діва Шакіра в компанії з Карлосом Сантаною і Вайклефом Джином. Також свою пісню виконав відомий бразильський виконавець в стилі "самба" Алешандро Пірес і не менш відома бразильська співачка Іветта Сангала.

Нагадаємо, що гімн чемпіонату відкритті турніру виконувала інша всесвітньо відома співачка Дженніфер Лопес.

Після церемонії закриття турніру, о 22.00 за київським часом, відбудеться фінальний матч Чемпіонату світу з футболу-2014, в якому зійдуться національні збірні Німеччини і Аргентини.