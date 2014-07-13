Збірна Голландії розгромила Бразилію в матчі за 3-е місце ЧС

У столиці Бразилії - Бразиліа - завершився матч за 3-е місце чемпіонату світу з футболу, в якому господарі чемпіонату світу програли команді Голландії з рахунком 0:3.

Доля гри вирішилася в перші 15 хвилин.

Голландці почали гру у швидкому темпі і вже на 3-й хвилині прохід Роббена завершився порушенням правил з боку бразильців. Суддя призначив пенальті, який реалізував ван Персі. Після цього "помаранчеві" взяли невелику паузу, але вже на 15-й хвилині провели ще одну атаку, яку влучним ударом завершив Блінд - 2:0.

Варто відзначити, що в обох гольових епізодах суддя припустився помилок. Пенальті не було, так як порушення було вчинене перед штрафним майданчиком, а у випадку з другим голом боковий арбітр не зафіксував положення "поза грою" у гравця збірної Голландії.

У другому таймі голландці в основному стримували атаки суперників, а в кінцівці знову перехопили ініціативу. Вже в доданий арбітром час (90+1 хвилина) Вейналдум забив третій гол, довершуючи разгром господарів ЧС.

УНІАН провів онлайн-трансляцію гри, за якою можна простежити за перебігом подій.

Таким чином, збірна Голландії посіла третє місце за підсумками турніру, а Бразилія фінішувала лише четвертою і залишилася без медалей турніру.

Як повідомляв УНІАН, 13 липня у фіналі ЧС зійдуться збірні Німеччини та Аргентини.