"Українські отамани" візьмуть участь у п`ятому сезоні WSB

16 липня у Стамбулі (Туреччина) відбудеться жеребкування нового V сезону міжнародних командних змагань – Всесвітня серія боксу. Офіційна процедура жеребкування пройде в рамках засідання Виконавчого Комітету Міжнародної боксерської асоціації (AIBA), повідомляє прес-служба Федерації боксу України.

Серед числа учасників V сезону WSB, про що вже можна з впевненістю говорити, буде представлена й Україна. Генеральний директор клубу «Українські отамани» Дмитро Гайструк відзначає: «Дійсно, керівництвом нашого клубу та президентом Федерації боксу України Володиром Продивусом було прийнято рішення щодо участі «Українських отаманів» у новому сезоні Всесвітньої Серії Боксу. Така позиція була обрана з огляду на необхідність боротьби українськими боксерами за ліцензії на Ігри 2016 року та важливої ролі «Отаманів» у популяризації боксу в нашій державі. Цього сезону саме у змаганнях Всесвітньої Серії Боксу будуть розіграні перші 17 ліцензій на літні Олімпійські Ігри до Бразилії, тому новий сезон WSB буде надзвичайно важливим та цікавим для нас».

Щодо формування складу «Українських отаманів» на наступний сезон остаточної інформації поки що немає, проте за словами Дмитра Гайструка більш чітка інформація буде відома ближче до вересня місяця. Такі пізні строки зумовлені зміщеними датами початку нового сезону, який стартує на початку січня 2015 року.

Графік та формат самих змагань нового сезону також зазнають змін. Особливо це торкнеться інтенсивності проведення командами матчевих зустрічей. На шляху до чемпіонства, за шість місяців змагального графіку (з січня 2015 по середину червня 2015), команди, які пройдуть до фіналу, проведуть до 22 матчевих зустрічей.