Тренер збірної України з баскетболу вважає розклад підготовки до ЧС дуже ефективним

Національна збірна України з баскетболу розпочинає в Южному підготовку до першого в своїй історії чемпіонату світу.

Як повідомляє прес-служба Федерації баскетболу України, до табору збірної викликано понад 30 гравців.

Головний тренер національної збірної України Майк Фрателло прокоментував початок підготовки до світової першості зауваживши: "Зараз важкі часи для кожного в Україні. Ми щодня в Америці переймалися подіями в Україні. Розмовляли з Олександром Ларіним, Олександром Волковим, з гравцями, тренерами, щоб переконатися, що у них усе добре. Сильно засмучені і через ситуацію з ЄвроБаскетом 2015. Сподіваємося, Україна прийматиме ЄвроБаскет 2017, але зараз найголовніше, що ми повернулися і починаємо підготовку до чемпіонату світу в Іспанії, і для нас це дуже важливо".

Що стосується разкладу тренувань, Фрателло зауважив: "На мою думку, план підготовки дуже хороший, у нас гарні суперники, а це дуже важливо, коли ти граєш проти сильних опонентів, то й матчі виходять сильні. Мені подобається, як складено графік - тренувальні збори чергуються з іграми. Тож такий розклад є дуже ефективним".

Стосовно новачків команди тренер повдомив: "Остапа Чолія та Хоеля Боломбоя ми знайшли завдяки такій чудовій штуці як Інтернет. Люди, котрі контактують з нами, розповіли про хлопців з України, які грають у коледжах США. Нас це зацікавило, і ми намагалися знайти якнайбільше інформації про цих гравців. У нас знайшлася можливість запросити їх до збірної. Тепер я хочу побачити їх у грі, тому що особисто ще не бачив, як вони працюють".

Що стосується інших гравців, то то тренер зауважив: "Ми говорили з Олексієм Ленем 4-5 днів тому, Лень візьме участь у літній лізі в Лас-Вегасі. Коли вона закінчиться, ми дізнаємося про його стан, поговоримо зі штабом «Фінікса» (вчора я саме говорив з його агентом щодо того, що ми збережемо для Олексія місце в таборі і, якщо він буде почуватися добре, то він зможе поборотися за цю позицію разом з усіма іншими). Треба розуміти, що деякі хлопці не зможуть бути з нами від самого початку через контрактні зобов’язання, у Олексія такі зобов’язання перед «Фініксом». Щодо Сергія Ліщука ми говорили буквально 2-3 дні тому, я точно не знаю, що у нього за ушкодження, але мені сказали, що він не зможе взяти участь у тренувальному процесі. Що є причиною, я ще не знаю точно, але в будь-якому випадку, я ціную його як особистість, як хорошого гравця, але, певно, у нього є причини для того, щоб ухвалити таке рішення".

Як повідомляв УНІАН, чемпіонат світу з баскетболу відбудеться в Іспанії з 30 серпня по 14 вересня. Цей турнір стане дебютним для національної збірної України, яка отримала право грати на ЧС завдяки успішному виступу на Євробаскеті-2013 у Словенії, де українці посіли 6-те місце.