"Барселона" оголосила про перехід в клуб Луїса Суареса

Про це повідомляється на офіційному сайті клубу.

У повідомленні зазначено: "Уругвайський нападник прибуде в Барселону на наступному тижні для проходження медичних тестів і підписання 5-річного контракту. Також він буде офіційно представлений ЗМІ та уболівальникам в якості гравця команди".

Суарес є одним з найбільш продуктивних нападників в європейському футболі. З тих пір, як він став професійним гравцем (2005/06), він забивав мінімум по десять голів за сезон, будь то голландські "Гронінген" і "Аякс" або англійський "Ліверпуль". Більш того, 27-річний футболіст почне виступ на знаменитій барселонської арені "Камп Ноу" в статусі володаря Золотої бутси після 31 гола у складі "Ліверпуля" в минулому сезоні.

Як повідомляв УНІАН, на чемпіонаті світу Суарес відзначився укусом гравця команди-суперника в матчі Уругвай - Італія. Згодом, дисциплінарний комітет ФІФА відлучив гравця від будь-якого роду діяльності, пов'язаної з футболом, на 4 місяці. Таким чином, Суарес зможе дебютувати в "Барселоні" лише в листопаді, коли сезон вже буде в самому розпалі.