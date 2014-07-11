У першому турі нового сезону Прем'єр-ліги лідери не зіграють між собою

Як повідомляє кореспондент УНІАН, жеребкування пройшло в рамках презентації нового сезону.

Донецький "Шахтар", харківський "Металіст", дніпропетровський "Дніпро", київське "Динамо" та одеський "Чернаморец" були розведені по різних парах.

В першому турі відбудуться такі матчі: «Іллічівець» - «Волинь», «Зоря» - «Металіст», «Динамо» - «Ворскла», «Шахтар» - «Металург» (Запоріжжя), «Говерла» - «Карпати», «Металург» (Донецьк) - «Дніпро», «Чорноморець» - «Олімпік».

Як повідомляв УНІАН, Чемпіонат української футбольної Прем'єр-ліги сезону 2014/15 пройде в два етапи по системі 4-4-6. Команди зіграють два кола (26 ігор), після чого розіб'ються на три групи: 1-4 місця, 5-8 місця і 9-14 місця із збереженням очок на першому етапі. Далі будуть розіграні місця в єврокубках і визначені клуби, які покинути УПЛ за підсумками сезону.