У матчі за Суперкубок України з футболу буде розіграний призовий фонд в 1 млн. гривень

Як повідомляє кореспондент УНІАН, про це заявив генеральний директор української футбольної Прем'єр-ліги Петро Іванов під час презентації нового сезону.

Гроші будуть розподілені у співвідношенні 65 на 35.

Відповідно, переможець матчу і володар Суперкубка-2014 отримає 650 тис., а переможений - 350 тис.

Матч "Шахтар" - "Динамо" відбудеться 22 липня на нейтральному полі у Львові.