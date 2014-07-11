У матчі за Суперкубок України з футболу буде розіграний призовий фонд в 1 млн. гривень
14:34, 11 липня 2014Спорт
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У матчі-відкритті футбольного сезону 2014/15 - за Суперкубок України - київське "Динамо" та донецький "Шахтар" розіграють призовий фонд в 1 млн. гривень.
Учасники Суперкубка розіграють 1 млн. гривень / sport.bigmir.net
Як повідомляє кореспондент УНІАН, про це заявив генеральний директор української футбольної Прем'єр-ліги Петро Іванов під час презентації нового сезону.
Гроші будуть розподілені у співвідношенні 65 на 35.
Відповідно, переможець матчу і володар Суперкубка-2014 отримає 650 тис., а переможений - 350 тис.
Матч "Шахтар" - "Динамо" відбудеться 22 липня на нейтральному полі у Львові.
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