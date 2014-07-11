Футбольна Прем'єр-ліга в новому сезоні пройде у форматі 4-4-6
14:17, 11 липня 2014Спорт
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Чемпіонат української футбольної Прем'єр-ліги сезону 2014/15 пройде в два етапи по системі 4-4-6.
Чемпіонат Прем'єр-ліги зіграють в новому форматі / fpl.ua
Як повідомляє кореспондент УНІАН, про це на презентації нового сезону заявив генеральний директор ПЛ Петро Іванов.
У турнірі візьмуть участь 14 команд, які будуть грати за схемою 4-4-6, запропонованою донецьким «Шахтарем».
Команди зіграють два кола (26 ігор), після чого розіб'ються на три групи: 1-4 місця, 5-8 місця і 9-14 місця із збереженням очок на першому етапі.
Далі будуть розіграні місця в єврокубках і визначені клуби, які покинути УПЛ за підсумками сезону.
Пізніше сьогодні відбудеться жеребкування календаря нового сезону.
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