Футбольна Прем'єр-ліга в новому сезоні пройде у форматі 4-4-6

Як повідомляє кореспондент УНІАН, про це на презентації нового сезону заявив генеральний директор ПЛ Петро Іванов.

У турнірі візьмуть участь 14 команд, які будуть грати за схемою 4-4-6, запропонованою донецьким «Шахтарем».

Команди зіграють два кола (26 ігор), після чого розіб'ються на три групи: 1-4 місця, 5-8 місця і 9-14 місця із збереженням очок на першому етапі.

Далі будуть розіграні місця в єврокубках і визначені клуби, які покинути УПЛ за підсумками сезону.

Пізніше сьогодні відбудеться жеребкування календаря нового сезону.