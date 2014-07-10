Збірна України зі стрибків в воду прийме участь в Кубку Світу

Національна збірна України зі стрибків у воду вирушила на Кубок світу, що відбудеться у Шанхаї (Китай).

Про це повідомляє прес-служба Національного олімпійського комітету України. У Шанхаї комада візьме участь в наступних змаганнях: в індивідуальних стрибках серед чоловіків - Ілля Кваша, Олег Колодій, трамплін 3 метри; Олександр Бондар, Максим Долгов - вишка 10 метрів; серед жінок - Анастасія Недобіга, Вікторія Кесарь, трамплін 3 метри; Юлія Прокопчук - вишка, 10 метрів; в синхронних змаганнях серед чоловіків - Ілля Кваша-Олександр Горшковозов, трамплін 3 метри; Олександр Бондар-Максим Долгов, вишка 10 метрів; серед жінок - Олена Федорова-Анна Письменська, трамплін 3 метри. Кубок світу проходитиме в Шанхаї з 15 по 20 липня.

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