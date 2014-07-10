В групу баскетбольної Євроліги потрапили чемпіони п'яти провідних країн континенту

Про це повідомляє офіційний сайт ULEB.

У групі С будуть змагатися "Барселона" (Іспанія), "Панатінаїкос" (Греція), "Фенербахче" (Туреччина), "Армані Джинс" (Італія), "Баварія" (Німеччина) і клуб, що примкнув до них - польський "Туров".

Набагато прихильніше була Фортуна до інших фаворитів. Так, у групі В чинний переможець Євроліги сезону 2013/14 ізраїльський "Маккабі" (Тель-Авів) і постійний учасник "Фіналу чотирьох" останніх років російський ЦСКА (Москва) отримали в суперники такі скромні клуби як "Унікаха" (Іспанія), "Альба" (Німеччина), "Цедевіта" (Хорватія) і "Лімож" (Франція).

Групу А склали "Реал" (Іспанія), "Анадолу Ефес" (Туреччина), "Жальгіріс" (Литва), "Нижній Новгород" (Росія), "Динамо Сассарі" (Італія) і переможець кваліфікації (турнір пройде в серпні), а Групу D - "Олімпіакос" (Греція), "Валенсія" (Іспанія), "Басконія" (Іспанія), "Галатасарай" (Туреччина), "Црвена Звєзда" (Сербія) та "Нептунас" (Литва).

Перший груповий етап Євроліги 2014/15 пройде з 16 жовтня по 19 грудня.

Як повідомляв УНІАН, в минулому сезоні 2013/14 в Євролізі дебютував київський "Будівельник", який посів 5-е місце на першому груповому етапі і згодом дійшов до чвертьфіналу другого за значущістю турніру континенту - Єврокубку.