П`ятеро українських триатлоністів виступлять на турнірі Світової серії

П`ятеро спортсменів збірної України виступлять на етапі Світової серіі з тріатлону в Гамбурзі (Німеччина).

Про це повідомляє прес-служба Національного олімпійського комітету України. Згідно регламенту, в перший день змагань відбудуться особисті гонки, а у неділю триатлети будуть боротися за нагороди у змішаній естафеті. На турнірі Україну представлятимуть Іван Іванов, Данило Сапунов, Єгор Мартиненко, Юлія Єлістратова та Олександра Степаненко. Змагання в Гамбурзі відбудуться 12-13 липня.

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