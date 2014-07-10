П`ятеро українських триатлоністів виступлять на турнірі Світової серії
13:23, 10 липня 2014Спорт
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П`ятеро спортсменів збірної України виступлять на етапі Світової серіі з тріатлону в Гамбурзі (Німеччина).
Переможниця двох українських етапів Кубку Європи Юлія Єлістратова виступить на змаганнях Світової серії / noc-ukr.org
Про це повідомляє прес-служба Національного олімпійського комітету України.
Згідно регламенту, в перший день змагань відбудуться особисті гонки, а у неділю триатлети будуть боротися за нагороди у змішаній естафеті.
На турнірі Україну представлятимуть Іван Іванов, Данило Сапунов, Єгор Мартиненко, Юлія Єлістратова та Олександра Степаненко.
Змагання в Гамбурзі відбудуться 12-13 липня.
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