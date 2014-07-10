Збірна Аргентини стала другим фіналістом ЧС

У бразильському Сан-Паулу завершився другий півфінальний матч чемпіонату світу з футболу, в якому збірна Аргентини в серії пенальті обіграла команду Голландії - 0:0 (4:2).

Долю матчу вирішила блискуча гра в кінцівці воротаря південноамериканської збірної Серхіо Ромеро.

Матч проходив у досить млявій обережній боротьбі з обох сторін. Команди епізодично вибухали серіями атак, але, на підсумковий рахунок ці рідкісні моменти вплинути не змогли.

У підсумку, все вирішилося в серії пенальті, де двома блискучими сейвами відзначився воротар аргентинців Серхіо Ромеро. У той же час, його партнери реалізували пенальті, а переможним для команди Аргентини став удар Максі Родрігеса - 4:2.

УНІАН провів онлайн-трансляцію матчу, за якою можна простежити за ходом подій.

Таким чином, у матчі за третє місце 12 липня в Бразиліа зустрінуться команди Бразилії та Голландії, а в фіналі - 13 липня - у Ріо-де-Жанейро на легендарному стадіоні "Маракана" зійдуться збірні Німеччини та Аргентини.