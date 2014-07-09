УНІАН проведе онлайн-трансляцію півфіналу ЧС Нідерланди - Аргентина

Сьогодні в Сан-Паулу відбудеться півфінальний матч чемпіонату світу з футболу, в якому зійдуться збірні Нідерландів та Аргентини.

Це буде другий півфінал турніру, переможець якого у вирішальному матчі зустрінеться з командою Німеччини.

Після несподіваного програшу команді Німеччини господарів першості - збірної Бразилії з рахунком 7:1 від сьогоднішньої гри фахівці очікують більш рівної та напруженої гри.

По ходу чемпіонату голландці продемонстрували раціональну гру, де на перше місце був поставлений результат. Яскравий комбінаційний футбол підопічні Луї Ван Гаала показали лише у другому таймі стартової зустрічі Мундіалю - з ще досить чинними чемпіонами світу збірною Іспанії. Той матч голландці виграли з рахунком 5:1. Потім послідували перемога над Австралією - 3:2 і впевнений виграш у Чилі - 2:0. У плей-офф голландці в 1/8 фіналу лише в самій кінцівці гри зуміли зломити опір збірної Мексики (2:1). При цьому до останніх хвилин основного часу мексиканці вели в рахунку, втративши спочатку перемогу, а потім і нічию вже в компенсований арбітром час гри. А у чвертьфіналі збірна Коста-Ріки, хоч і не забила у ворота Нідерландів жодного м'яча, але і не пропустила ні в основний, ні в додатковий час. Лише в серії пенальті запасний воротар голландців Тім Крул відбив два удари суперників, дозволивши своїй команді виграти з рахунком 4:3.

У свою чергу, збірна Аргентини не проявила себе яскравою грою в матчах групового етапу, ні в плей-офф. У групі південноамериканці тричі обіграли з мінімальним рахунком збірні Боснії і Герцеговини (2:1), Ірану (1:0) і Нігерії (3:2). У плей-офф аргентинці у матчі 1/8 фіналу проти Швейцарії лише наприкінці додаткового часу, завдяки голу Анхеля Ді Марії, обіграли суперника з рахунком 1:0, а в чвертьфіналі з таким же мінімальним рахунком, але в основний час, виявилися сильнішими команди Бельгії - 1:0.

У протистоянні команд у півфіналі аналітики букмекерських контор невелику перевагу віддають південноамериканської команді. На перемогу аргентинців ставки приймаються з розрахунку 2,6 до 1, на перемогу Нідерландів - 3 до 1, на нічию - 3,25 до 1.

Матч розпочнеться о 23.00 за київським часом.

УНІАН проведе онлайн-трансляцію гри.