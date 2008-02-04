Луческу водить «гірників» по музеях

Головний тренер Шахтаря Мірча Луческу вперше розповів, як він проводить вільний час у загранпоїздках. Він багато читає, цікавиться мистецтвом, любить влаштувати собі прогулянку, але тільки в тих випадках, коли опиняється в місті вперше.

В інтерв`ю "КП в Украине" тренер зізнався у своїй пристрасті до літератури.

Луческу читає все - від професійної літератури до белетристики. Окремий розділ - книги по мистецтву, яких в особистій бібліотеці тренера Шахтаря дуже багато.

"Мені цікаво все - і книги по футболу, і художня література. Обов`язково проглядаю газети, щоб знати, що в світі відбувається. А останнім часом почав читати мемуари - напевно, починаю старіти", - говорить наставник гірників.

Своїх підопічних Луческу теж долучає до прекрасного: "...когда ми виїжджаємо за кордон, я прагну кудись вивести команду, показати міста. І я всіляко даю їм зрозуміти, що треба цікавитися мистецтвом і бувати в музеях. Потім, через роки, вони будуть мені за це вдячні".