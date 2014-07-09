Український чемпіон світу зі стрибків у висоту Бондаренко виграв турнір в Угорщині

Про це повідомляє прес-служба Федерації легкої атлетики України.

Бондаренко переміг з рекордом змагань - 2,38 м., поліпшивши встановлене в минулому році досягнення грека Констадіноса Баніотіса (2,34). Друге і третє місця посіли росіяни - Іван Ухов (2,34) і Данило Циплаков (2,30). Другий українець Юрій Крімаренко посів сьоме місце (2,22).

Ганна Рижикова фінішувала другою у бігу на 400 метрів з бар'єрами (55,16), а Ганна Тітімець замкнула трійку призерів (55,53). Перемогла Кемі Адекоя з Бахрейну (54,98).

Наталія Погребняк виграла фінал в бігу на 100 метрів (11,69), випередивши американку Кемі Дункан (55,16). Олеся Повх фінішувала третьою (11,78). При цьому, спортсменкам довелося бігти при зустрічному вітрі -2,6 м/с.