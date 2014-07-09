Збірну України на чемпіонаті Європи з веслування очолить олімпійський чемпіон Чебан

Про це повідомляє прес-служба Національного олімпійського комітету України.

Боротися за медалі європейської першості Україна делегувала 32 спортсмена

Склад національної збірної виглядає таким чином: чоловіки - Віталій Цуркан, Сергій Баштовий, Роман Копистинський, Ігор Трунов, Євген Карабута, Олександр Сенкевич, Вадим Ціпан, Юрій Вандюк, Андрій Рибачок, Павло Алтухов, Денис Коваленко, Тарас Міщук, Ельнур Ахадов, Юрій Чебан, Дмитро Янчук, Кирило Черноморов, Роман Скорик, Анатолій Малий, Едуард Шеметило, Денис Камерилов, Віталій Вергелес, Тарас Браташ; жінки - Світлана Римкевич, Марія Повх, Анастасія Тодорова, Людмила Галушко, Марія Кічасова, Інна Грищун, Анастасія Горлова, Ольга Альохіна, Олександра Воловчик, Лідія Ігуменова.

Як повідомляв УНІАН, раніше від виступів на цьому турнірі відмовилася інша українська олімпійська чемпіонка Інна Осипенко-Радомська, яка поскаржилася на відсутність фінансування з боку національної федерації та припустила, що найближчим часом змінить спортивне громадянство й буде виступати за національну збірну іншої країни.

Відзначимо, що загалом у турнірі візьмуть участь близько 850 веслувальників з 39 країн світу.

Чемпіонат Європи з веслування на байдарках і каное відбудеться з 10 по 13 липня у німецькому містечку Бранденбург.