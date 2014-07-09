Збірна Німеччини розгромила Бразилію в півфіналі ЧС

У бразильському Белу-Орізонті завершився перший півфінальний матч чемпіонату світу з футболу, в якому збірна Німеччини розгромила команду Бразилії з рахунком 7:1.

Доля матчу вирішилася протягом 5 хвилин у середині першого тайму.

Гра лише на самому початку проходила з невеликою перевагою бразильців, але вже до кінця першої 10-хвилинки німці перехопили ініціативу. А на 11-й хвилині, після розіграшу кутового, гол забив Томас Мюллер. Потім німці видали приголомшливий відрізок довжиною 5 хвилин - з 24-го по 29-ю - коли у суперника просто розвалилася оборона. Чотири голи поспіль забили Мирослав Клозе, Тоні Кроос (двічі) і Самі Хедіра.

У другому таймі німці не стали зупинятися на досягнутому і витримавши стартовий натиск суперника забили ще двічі. Дублем відзначився гравець, що вийшов на заміну - Андреас Шюрле. І лише в доданий арбітром час, на 91-й хвилині Оскар зумів розмочити рахунок.

УНІАН провів онлайн-трансляцію матчу, за якою можна простежити за ходом гри.

У фіналі збірна Німеччини зіграє з переможцем пари Голландія - Аргентина.

Як повідомляв УНІАН, чемпіонат світу у Бразилії проходить з 12 червня по 13 липня.