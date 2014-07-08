Вперше в історії на 29 хвилині матчу господиня ЧС Бразилія програє 5:0

Перший гол у виконанні Мюллера опинився у воротах господарки чемпіонату ще на 11 хвилині матчу. Але справжній розгром почався на 23 хвилині - протягом шести хвилин збірна Німеччини безжально забила у ворота бразильців ще 4 голи.

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Другий м'яч забив Клозе, після чого одразу ж два голи поспіль забив Кроос, закінчивши майже ідентичні комбінації своїх партнерів, після пасу з флангу низом.

Після того бразильці, здавалося б, прийшли до тями, але ні - німці знову розірвали їх оборону. У четвертий раз за 5 хвилин. Жирну крапку поставив Хедіра - 5:0.