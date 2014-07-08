Стаховський виграв перший матч на тенісному турнірі в Ньюпорті

На тенісному турнірі в Ньюпорті (США) завершився матч першого кола, в якому українець Сергій Стаховський здобув перемогу над гравцем з Узбекистану Форухом Дустовим з рахунком 6:3, 6:2.

Тенісисти провели на корті менше години 59 хвилин. За цей час Стаховський зробив чотири брейка і відіграв обидва брейк-пойнта суперника. На рахунок українця десять ейсів і сім подвійних помилок. Дустов чотири рази подав навиліт і вісім раз помилився на подачі. Між собою тенісисти грали вперше.

У другому колі суперником Стаховського буде хорват Іво Карлович, посіяний під другим номером, який обіграв американця Роббі Джинепрі- 7:6(2), 6:2.

Турнір АТР Hall of Fame Tennis Championships проходить з 7 по 13 липня.