Володимир Кличко оголосив, що скоро стане батьком

Чемпіон світу серед боксерів-професіоналів за трьома престижними версіями в суперважкій вазі українець Володимир Кличко підтвердив, що у них з подругою, американською актрисою Хайден Паннетьєрі, буде дитина.

Про це він повідомив в інтерв'ю Radio Hamburg, пише ИТАР-ТАСС.

"Для мене це просто сенсація, - зізнався 38-річний боксер. - Я дуже схвильований і з нетерпінням чекаю найголовнішого дня у своєму житті. Після народження дитини все зміниться".

Боксер додав, що вони вже придумали ім'я дитині, але будуть тримати його в секреті.

У травні цього року з'явилися повідомлення про те, що пара чекає на первістка. А в червні журналісти на острові Сардинія сфотографували 24-річну Паннетьєрі з помітно кругленьким животиком.

Володимир Кличко і Хайден Панеттьєр стали зустрічатися в 2009 році, але в травні 2011-го розлучилися. Наприкінці 2012 року вони відновили романтичні стосунки, а в жовтні 2013-го оголосили про заручини, але вирішили відкласти весілля з-за політичної ситуації в Україні.

Як повідомляв УНІАН, Кличко-молодший наступний бій проведе 6 вересня в Гамбурзі з болгарином Кубратом Пулєвим.