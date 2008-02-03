Результати 25-го туру англійської Прем`єр-ліги

Закінчилися останні два матчі 25-го туру англійської Прем`єр-ліги

Ньюкасл - Міддлсбро 1:1 (Оуен 60 - Хут 87)

Фулхем - Астон Вілла (С.Девіс 72, Буллард 86 - Хьюз 69 автогол).

Нагадаємо, що вчора МЮ і Челсі втратили очки (нічия з однаковим рахунком 1:1 проти, відповідно, Тоттенхема і Портсмута; причому МЮ врятував очко на 90+3 хвилині), а Арсенал виграв 3:1 у МСіті і повернув собі лідерство. Евертон і Блекберн рахунку не відкривали. Ліверпуль перервав безвиграшну серію (3:0 проти Сандерленда). Віган забрав очки у "міцного середняка" Вест Хема (1:0). "Брати" за низом таблиці Болтон - Редінг (2:0) тепер розділені трьома очками. Для Дербі й одне очко в матчі з Бірмінгемом (1:1) - радість.

Отже.

Лідери. Арсенал - 60, МЮ - 58, Челсі 54.

Середняки. Евертон - 44, Ліверпуль - 43, Астон Вілла і МСіті - по 41, Блекберн - 39, Портсмут - 38, Вест Хем - 36.

Незаможники. Тоттенхем - 29, Ньюкасл - 28, Міддлсбро - 26, Болтон - 25, Віган, Сандерленд - по 23, Редінг - 22, Бірмінгем - 21, Фулхем - 19

Дербі. Дербі - 9.