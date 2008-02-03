Марадона не просив вибачення за ”той самий” гол англійцям на ЧС-86

Аргентинський футболіст Дієго Марадона вимагає від британської газети The Sun спростування. Як повідомляє Reuters, в нещодавньому інтерв`ю газеті Марадона вибачився за свій знаменитий гол у ворота англійців, забитий рукою, в чвертьфіналі чемпіонату світу 1986 року в Мексиці.

Сам футболіст заявив, що ніколи не просив вибачення за той гол, а в The Sun припустилися неточності, перекладаючи. За його словами, в інтерв`ю йшлося про те, що пройшло вже багато років, і історію змінити неможливо.

"Я говоритиму з перекладачем і зажадаю від нього пояснень", - сказав Марадона в інтерв`ю одній аргентинській радіостанції.

Стаття в британській газеті викликала серйозне невдоволення з боку аргентинських болільників, які також вважають, що підстав для вибачень перед англійцями немає.

У чвертьфінальному матчі ЧС-1986 Марадона забив два м`ячі, і збірна Аргентини отримала перемогу з рахунком 2:1. Якщо перший з них приніс аргентинцеві скандальну славу, то другий був визнаний одним з кращих за всю історію світової першості. Збірна Аргентини 1986 року завоювала титул чемпіонів світу, обігравши у фіналі команду ФРН.