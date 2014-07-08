Українська олімпійська чемпіонка спростувала рішення про переїзд в Азербайджан

Про це повідомляє azerisport.com.

Зокрема, спортсменка зазначила: "Я читаю в інтернеті нібито свої коментарі, які я насправді не давала. Поки ще я нікуди не переходжу. Але ми вже півроку не отримуємо фінансування на підготовку. Вісім зборів - за свої гроші. Хлопці зараз їдуть на чемпіонат Європи, але, я так розумію, в борг. Тобто за свої гроші, а потім, коли-небудь, наше міністерство їм, може, й поверне. Але у мене вже просто немає коштів. Тому на ці змагання я не їду. Пропозиції? Так, є. Багато. Але поки я залишаюся тут і, сподіваюся, що-небудь зміниться в кращу сторону".

Щодо пропозицій, які отримує спортсменка, вона зазначила: "Мене звуть і Росія, і Словаччина, і Азербайджан. Головне, що там є - фінансування стабільної підготовки до Ігор. Боротьба за олімпійську медаль вимагає дуже великих вкладень. Скільки нагород українці принесли іншим країнам в Сочі?! За кордоном нас цінують. Я теж не остання людина, олімпійська чемпіонка. Мене вже п'ять років зовуть, ще після пекінської Олімпіади".

Щодо того, чи розглядає українка можливість зміни спортивного громадянства, вона відповіла: "Може, і розглядаю. Чому? Мені не 20 років. Олімпіада-2016 в Ріо може стати останньою в моїй кар'єрі. У мене є сім'я, дитина, якій треба добре їсти. Звичайно, женемося за кожною копійкою. Тому що спорт - це робота на знос. Закінчуємо кар'єру з безліччю травм. Потім мені ніхто не подзвонить, не запитає: «Інна, може, тобі дати грошей на відновлення твого коліна?». Все, що я зароблю, буду витрачати на свою реабілітацію. А чоловік у мене - тренер, а не бізнесмен. Я не виключаю, що в Ріо буду виступати за іншу країну. Тільки не Росію. Як би там не було, я патріот України. Піти під прапор країни, яка проти нас - це не актуально. Хоча у мене багато родичів там живе".

Раніше ряд українських ЗМІ опублікував інформацію про те, що Інна Осипенко-Радомська нібито прийняла рішення припинити виступи за збірну України і перейти в команду Азербайджану.