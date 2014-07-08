Український баскетболіст Ліщук покинув "Валенсію"
14:31, 08 липня 2014Спорт
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Гравець збірної України з баскетболу Сергій Ліщук покинув іспанську "Валенсію", в якій виступав протягом п'яти сезонів.
Сергій Ліщук покидає "Валенсії" після п'яти років виступів / xsport.ua
Керівництво клубу прийняло рішення не ризикувати, так як в останні роки у Сергія було чимало травм, а попереду у "Валенсії" дуже важливий сезон, в якому команда зіграє в Євролізі, повідомляє isport.ua з посиланням на vlcnews.es.
Днями левантійці вже підписали контракт із Крешимиром Лончаром, який, як тепер зрозуміло, займе місце Ліщука в команді.
За п'ять сезонів у "Валенсії" віце-капітан команди Ліщук двічі вигравав трофей переможця Єврокубка (другого за значимістю континентального клубного турніру після Євроліги), один раз грав у фіналі турніру, а також був фіналістом іспанського Копа Дель Рей.
Таким чином, українець став вільним агентом.
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