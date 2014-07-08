Український баскетболіст Ліщук покинув "Валенсію"

Керівництво клубу прийняло рішення не ризикувати, так як в останні роки у Сергія було чимало травм, а попереду у "Валенсії" дуже важливий сезон, в якому команда зіграє в Євролізі, повідомляє isport.ua з посиланням на vlcnews.es.

Днями левантійці вже підписали контракт із Крешимиром Лончаром, який, як тепер зрозуміло, займе місце Ліщука в команді.

За п'ять сезонів у "Валенсії" віце-капітан команди Ліщук двічі вигравав трофей переможця Єврокубка (другого за значимістю континентального клубного турніру після Євроліги), один раз грав у фіналі турніру, а також був фіналістом іспанського Копа Дель Рей.

Таким чином, українець став вільним агентом.