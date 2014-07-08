Олімпійські осередки опікуються юними спортсменами зі сходу країни

Організаторами відпочинку юних спортсменів виступили Луганське і Херсонське обласні відділення Національного олімпійського комітету України, Луганське обласне відділення Комітету з фізичного виховання та спорту Міністерства освіти і науки України, Департаменти освіти і науки Херсонської та Луганської обласних державних адміністрацій, повідомили УНІАН в НОК України.

За словами організаторів, відпочиватимуть діти в оздоровчих таборах Генічеська та Скадовська («Чайка», «Чемпіон», «Примор'я», «Ластівка», «Блакитне полум'я», «Сузір'я Таврії»), а також у одеському пансіонаті фонду «Дорога до дому».

Планується, що табори відпочинку на півдні відвідають 150 юних спортсменів з Луганської області.

Наступна група відправиться до моря вже 13 липня.