Олімпійські осередки опікуються юними спортсменами зі сходу країни

14:04, 08 липня 2014
Спорт
0

З Луганська до Херсонської та Одеської області вирушили перші дві групи вихованців дитячо-юнацьких спортивних шкіл Луганська, Свердловська, Червонопартизанська, Лутугине та Перевальська.

Юні спортсмени зі сходу України отримали можливість відпочити в таборах / noc-ukr.org

Організаторами відпочинку юних спортсменів виступили Луганське і Херсонське обласні відділення Національного олімпійського комітету України, Луганське обласне відділення Комітету з фізичного виховання та спорту Міністерства освіти і науки України, Департаменти освіти і науки Херсонської та Луганської обласних державних адміністрацій, повідомили УНІАН в НОК України. 

За словами організаторів, відпочиватимуть діти в оздоровчих таборах Генічеська та Скадовська («Чайка», «Чемпіон», «Примор'я», «Ластівка», «Блакитне полум'я», «Сузір'я Таврії»), а також у одеському пансіонаті фонду «Дорога до дому». 

Планується, що табори відпочинку на півдні відвідають 150 юних спортсменів з Луганської області. 

Наступна група відправиться до моря вже 13 липня. 

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter