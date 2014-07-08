У Першій лізі чемпіонату України з футболу зіграють 16 команд

Про це повідолмяє прес-служба ПФЛ.

Крім того, було затверджено склад учасників на сезон 2014-2015 років: «Буковина» Чернівці, «Геліос» Харків, «Гірник» Кривий Ріг, «Гірник-Спорт» Комсомольськ, «Десна» Чернігів, «Динамо-2» Київ, «Зірка» Кіровоград, «Миколаїв» Миколаїв, «Нафтовик-Укрнафта» Охтирка, «Нива» Тернопіль, «Олександрія» Олександрія, «Полтава» Полтава, «Сталь» Алчевськ, «Сталь» Дніпродзержинськ, «Суми» Суми, «Тернопіль» Тернопіль.

У зв’язку з відсутністю підтверджуючих документів щодо участі всіх команд Другої ліги у наступному сезоні склад учасників, а відповідно і формат змагань остаточно затверджено не було. Натомість було прийнято рішення щодо двох варіантів проведення змагань в залежності від кількості учасників: у разі 10-ти команд – одна група у 4 (чотири) кола, та 3 (три) кола змагань у разі підтвердження участі 11-ма або більше командами. На цей час до Адміністрації ПФЛ не надходило підтвердження від команди «Карлівка» та залишається відкритим питання щодо участі команди «Зірка-2» Кіровоград.

Команди «Шахтар» Свердловськ та «Авангард» Краматорськ, що знаходяться в зоні АТО, також не можуть надати підтвердження своєї участі у змаганнях з об’єктивних причин. Центральною радою ПФЛ прийнято рішення призупинити участь команд вказаних клубів у змаганнях до врегулювання ситуації в регіоні без виключення зі складу ПФЛ та поданням вказаного рішення на розгляд та затвердження Виконавчим Комітетом ФФУ.

Як повідомляв УНІАН, раніше ФФУ та Прем`єр-ліга затвердили кількість команд-учасниць елітного дивізіону українського футболу, де виступатимуть 14 колективів.