Блохін піде до кардіолога

Українські футболісти дозволили собі розслабитися лише перед від’їздом в Україну. За дві години до відправлення Воронін і Калініченко пригубили спиртне в барі. Баль у цей час пив віскі у барі. До нього підсів Блохін – жартував, пригадував, які речі у нього пропали під час попередніх поїздок. А потім задумливо вимовив: ”Приїду в Київ, піду перевірятися в кардіологічний центр”.

Газета "Сегодня"