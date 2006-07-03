Блохін піде до кардіолога

10:24, 03 липня 2006
Спорт
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Напруга далася взнаки...

Українські футболісти дозволили собі розслабитися  лише перед від’їздом в Україну. За дві години до відправлення Воронін і Калініченко пригубили спиртне в барі. Баль у цей час пив віскі у барі. До нього підсів Блохін – жартував, пригадував, які речі у нього пропали під час попередніх поїздок. А потім задумливо вимовив: ”Приїду в Київ, піду перевірятися в кардіологічний центр”.

Газета "Сегодня"

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