Блохін піде до кардіолога
10:24, 03 липня 2006Спорт
1029
Напруга далася взнаки...
Українські футболісти дозволили собі розслабитися лише перед від’їздом в Україну. За дві години до відправлення Воронін і Калініченко пригубили спиртне в барі. Баль у цей час пив віскі у барі. До нього підсів Блохін – жартував, пригадував, які речі у нього пропали під час попередніх поїздок. А потім задумливо вимовив: ”Приїду в Київ, піду перевірятися в кардіологічний центр”.
Газета "Сегодня"
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter