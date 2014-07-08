Тенісистка Світоліна вийшла у друге коло турніру в Австрії

Про це повідомляється на офіційному сайті турніру.

Світоліна здобула перемогу над австрійкою Патрісією Майр-Ахлайтнер, що займає в рейтингу WTA 77-е місце - 6:1, 6:4.

Тенісистки провели на корті 1 годину 8 хвилин. За цей час Світоліна виграла п'ять геймів на подачі суперниці і програла лише один на своїй.

Навиліт суперниці не подавали, при цьому обидві допустили на подачі по дві подвійні помилки. Завдяки цій перемозі українка вийшла вперед в особистому протистоянні з Майр-Ахлайтнер - 2:1.

За вихід в 1/4 фіналу Світоліна посперечається зі швейцаркою Стефані Фогель, яка обіграла німкеню Юлію Гергес- 7:6(7), 6:2.

Турнір WTA NURNBERGER Gastein Ladies (призовий фонд - 250 тис. доларів) проходить в Австрії з 7 по 13 липня.