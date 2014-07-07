Помер легендарний футболіст ”Реала” Альфредо Ді Стефано

Про це повідомляє Р-Спорт із посиланням на Marca.

Ді Стефано в суботу переніс серцевий напад на вулиці Мадрида і був госпіталізований в критичному стані після зупинки серця. Пізніше стало відомо, що Ді Стефано впав у кому. 4 липня легендарному футболістові виповнилося 88 років.

Уродженець Аргентини, визнаний третім найкращим футболістом ХХ століття за версією ФІФА, з 2000 року обіймав пост почесного президента ”Реала”, за який він виступав в 1953-1964 роках.

Будучи гравцем мадридців, Ді Стефано 8 разів ставав чемпіоном Іспанії і 5 разів володарем Кубка європейських чемпіонів. Спортсмен двічі визнавався кращим футболістом року в Європі (”Золотий м`яч”).

Ді Стефано також ставав чемпіоном Іспанії в якості головного тренера ”Валенсії”. За свою кар`єру гравця на клубному рівні Ді Стефано зіграв 521 офіційний матч (282 - за ”Реал”) і забив у них 377 голів (216 - за ”Реал”).