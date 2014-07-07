Порошенко обговорив з президентом ФІБА-Європа питання проведення Євробаскета-2017

Як повідомляє прес-служба глави держави, Порошенко подякував за позицію федерації щодо перенесення Чемпіонату Європи з баскетболу, який мав відбутися в Україні у 2015 році, на 2017 рік.

«Дякую, що з розумінням поставилися до пропозиції України перенести проведення Євробаскету. Весь світ демонструє солідарність з Україною у цих надзвичайно важких умовах, тому що фактично зараз ми боремось за нашу незалежність», - сказав він.

Порошенко висловив переконання, що ситуація на Донбасі змінюється. Згідно з останніми соціологічними дослідженнями, переважна більшість населення Донецької та Луганської областей підтримує ідею єдності України. «Підтримка людей в серці Донбасу дуже допомагає», - констатував Президент.

Цей факт дає можливість сподіватися на досягнення миру і стабільності вже за кілька місяців, додав Глава держави, що дозволить не скасовувати Євробаскет, а перенести.

Президент ФІБА Європа, у свою чергу, зазначив, що його організація з розумінням поставилася до подій в Україні. За його словами, для проведення чемпіонату такого рівня важливим є «питання безпеки, стабільності і належної інфраструктури».

Президент України висловив сподівання, що в 2017 році Україна зможе забезпечити проведення чемпіонату і всі належні умови. Він зазначив, що Україна вже має позитивний досвід проведення масштабних спортивних заходів, зокрема – Євро-2012.

На думку глави держави, цей чемпіонат продемонстрував не лише солідарність із Польщею, яка була співорганізатором, але і єдність всередині України. «Я пам’ятаю свої відчуття, коли навіть після того, як ми програли Франції, о другій годині ночі люди з національним прапором та символікою збірної Україні на вулицях Донецька співали гімн. І всі люди це підтримували. Це продемонструвало єдність України, і я впевнений, що баскетбол може зіграти таку ж роль», - сказав Порошенко.

Як повідомляв УНІАН, Євробаскет повинен був пройти в 6 містах України восени 2015 року.

Однак, РФ у березні ц.р., ігноруючи всі міжнародні договори, анексувала український Крим і продовжує дестабілізувати ситуацію на сході України, направляючи туди озброєних терористів.

19 березня 2014 року директор Євробаскету-2015 Маркіян Лубківський пропонував перенести термін проведення змагань в Україні на 2017 рік, віддавши право проведення баскетбольної першості Європи в 2015 році іншій країні.

13 червня під час засідання в Мюнхені Рада ФІБА Європа вирішила перенести Євробаскет-2015 з України в інше місце. Рішення було прийнято після ретельного розгляду поточної політичної ситуації та з огляду безпеки в Україні.

Також вирішено, що Україна прийматиме Євробаскет-2017.