Українська плавчиня Зевіна завоювала повний комплект нагород чемпіонату Франції

Про це УНІАН повідомили у Федерації плавання України.

Зевіна стала чемпіонкою на дистанції 100 м на спині (результат - 1:00.94).

Срібну медаль спортсменка виборола на дистанції 50 м на спині (28.74), а бронзову – на дистанції 200 м на спині (2:12.31).

«За рівнем учасників ці змагання прирівнюють до дорослого чемпіонату Європи з плавання. Адже участь у них брали чемпіони та призери Олімпійських ігор та чемпіонатів світу», - заявив тренер Андрій Хлопцов.

Відкритий чемпіонат Франції проходив 4-5 липня у Віші. Участь у ньому взяли близько 300 спорсменів із 30 країн світу, у тому числі збірні команди Бразилії, Австралії та Нової Зеландії.