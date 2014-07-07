Українська плавчиня Зевіна завоювала повний комплект нагород чемпіонату Франції
17:07, 07 липня 2014Спорт
0
Українка Дарина Зевіна завоювала повний комплект медалей в плаванні на спині на відкритому чемпіонаті Франції.
Дарина Зевина виграла повний комплект нагород / swimdream.org
Про це УНІАН повідомили у Федерації плавання України.
Зевіна стала чемпіонкою на дистанції 100 м на спині (результат - 1:00.94).
Срібну медаль спортсменка виборола на дистанції 50 м на спині (28.74), а бронзову – на дистанції 200 м на спині (2:12.31).
«За рівнем учасників ці змагання прирівнюють до дорослого чемпіонату Європи з плавання. Адже участь у них брали чемпіони та призери Олімпійських ігор та чемпіонатів світу», - заявив тренер Андрій Хлопцов.
Відкритий чемпіонат Франції проходив 4-5 липня у Віші. Участь у ньому взяли близько 300 спорсменів із 30 країн світу, у тому числі збірні команди Бразилії, Австралії та Нової Зеландії.
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter