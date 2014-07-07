Осло, Алмати і Пекін боротимуться за право провести Ігри-2022

Про це повідомляється в релізі на офіційному сайті МОК.

"Виконком упевнений, що майбутні господарі зимових Олімпійських ігор зможуть впоратися з головною проблемою - бюджетом Олімпійських ігор. Як це сталося у випадку з Ванкувером на Олімпійських іграх-2010, або у випадку з Сочі, де організатори змогли отримати значний прибуток в діапазоні від 200 мільйонів доларів ", - зазначив президент МОК Томас Бах. Функціонер заявив, що впоратися з питаннями фінансування допоможе і велика фінансова допомога від МОК. У випадку з Іграми в Сочі, ця допомога склала 750 млн. доларів. І, швидше за все, для господаря зимових Олімпійських ігор-2022 ця сума буде значно вищою.

Тепер у міст-кандидатів є час до січня 2015 року, щоб представити свою нову більш поглиблену заявку з проектами олімпійських об'єктів. Президент МОК призначить Оціночну комісію з членів МОК і експертів для відвідування кожного міста-кандидата і підготовки технічної оцінки заявки, щоб допомогти членам МОК в обранні міста-господаря Ігор-2022.

Як повідомляв УНІАН, раніше від боротьби за зимову Олімпіаду-2022 відмовилися український Львів, Стокгольм (Швеція) та Краків (Польща).