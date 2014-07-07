Воротар збірної Голландії вибачився за інцидент під час заміни в матчі ЧС

Гравець спочатку вибачився перед тренером воротарів Франсом Хуком, а потім і іншими гравцями команди, повідомляє голландське видання De Telegraaf.

Гравець, йдучи з поля, жбурнув пляшку з водою, висловивши тим самим своє обурення з приводу заміни. "Вибачте за мою поведінку. Всі ми повинні думати насамперед про інтереси команди", - зазначив воротар, визнавши що заміна була правильною і своєчасною.

Основний і додатковий час матчу Голландія - Коста-Ріка завершився нульовою нічиєю. А в серії пенальті Тім Крул, який вийшов на заміну основному голкіперу голландської команди, став головним героєм матчу, відбивши два удари суперників. У підсумку, голландці виграли матч і вийшли в півфінал ЧС.

9 липня "помаранчеві" у півфіналі зіграють проти збірної Аргентини на чолі з Ліонелем Мессі.