Лідери українського тенісу зберегли свої позиції у світовому рейтингу

Нові версії рейтингів публікують офіційні сайти WTA і ATP.

Рейтинги публікувалися з урахуванням завершився напередодні найпрестижнішого у світі турніру Уїмблдону.

У топ-100 чоловічого рейтингу, як і раніше два українських тенісиста. Перша ракетка України Олександр Долгополов зберіг 19-е місце. А йде слідом за ним Сергій Стаховський піднявся з 90-го місця на 88-е.

Що стосується лідерів, то тут відбулися істотні зміни. Переможець Вімблдону-2014 серб Новак Джокович піднявся з другої на першу позицію, потіснивши тепер вже екс-лідера світового тенісу іспанця Рафаеля Надаля. У свою чергу, фіналіст Вімблдонського турніру швейцарець Роджер Федерер помінявся місцями із співвітчизником Станісласом Ваврінкою, піднявшись з 4-го на 3-е місце. А переможець Вімблдону-2013 британець Енді Маррей, який невдало виступив на нинішньому турнірі, скотився з 5-го на 10-е місце в рейтингу.

Згідно з новою версією жіночого рейтингу в топ-100 як і раніше одна українка Еліна Світоліна, яка зберегла 35-е місце.

У трійці лідерів змін не відбулося - Серена Вільямс (США), Лі На (Китай) і Симона Халеп (Румунія). А от переможниця Вімблдону-2014 чешка Петра Квітова піднялася з 6-го на 4-е місце, обійшовши Агнєшку Радванську з Польщі та росіянку Марію Шарпову.