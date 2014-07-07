На чемпіонаті Європи з сучасного п’ятиборства виступлять семеро українців

Тренерський склад збірної України з сучасного п’ятиборства визначив склад команди на чемпіонат Європи.

Про це УНІАН повідомили в прес-службі Національного олімпійського комітету України. До складу збірної України увійшло 7 спортсменів. У європейській першості візьмуть участь усі найсильніші українські атлети - Вікторія Терещук, Ірина Хохлова, Анастасія Спас, Павло Тимощенко, Дмитро Кірпулянський, Руслан Наконечний та Денис Павлюк. Чемпіонат Європи з сучасного п’ятиборства відбудеться з 8 по 13 липня у місті Секешфегервар (Угорщина).

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