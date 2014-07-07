Збірна України з легкоатлетичного багатоборства потрапила в Суперлігу Кубка Європи

Про це повідомляє прес-служба Федерації легкої атлетики України.

У жіночому семиборстві після першого дня змагань лідирувала Аліна Федорова. У другий день в секторі для стрибків у довжину вона показала третій результат (6,15 м) і зберегла лідерство. Зміни в розстановку сил внесло метання списа. Чешка Елішка Клучінова відправила снаряд на 46,27 м і випередила Аліну за підсумками шести видів на 64 пункту. Федорова показала результат 37,48 м. 800 метрів Аліна подолала за 2.20,74 хв і набрала за підсумками семиборства 6090 очок, які забезпечили їй індивідуальне «срібло».

Анастасія Мохнюк стала третьою (5982 очки), Ганна Мельниченко - четвертою (5937 очок). Римма Гордієнко не змогла фінішувати на заключній 800-метрівці. З результатом 4418 очок вона в підсумковому протоколі опинилася на 31-му місці.

Куди скромніше виступила чоловіча команда в десятиборстві. Кращим з українців став Василь Іваницький, який набрав 7651 очко (особистий рекорд) і посів дев'яте місце. Олександр Паламарчук з особистим рекордом (7261 очко) фінішував 21-м, Сергій Ярохович набрав 7135 очок і став у результаті 23-м. У свою чергу, Олексій Касьянов вибув з боротьби ще в перший день змагань.

У підсумковій командній таблиці перше місце посіла збірна Чехії - 40384 бали. В українців 40056 очок у команди Швеції - 39753.

Кубок Європи з легкоатлетичного багатоборства (I і II дивізіони) відбувся в Рібейра-Брава (Португалія).

Паралельно, у польському Торуні проходив турнір в елітному дивізіоні, де перемогу здобула збірна Росії. Росіяни набрали загалом 41159 балів. Другими виявилися спортсмени з Нідерландів, які набрали 41048 балів. Замкнули трійку легкоатлети збірної Франції, в активі яких 40761 бал.