Девід Бекхем здав капітанську пов`язку

Півзахисник збірної Англії Девід Бекхем в німецькому Баден-Бадены заявив про складання з себе повноважень капітана національної команди. Він відзначив, що настав час передати капітанську пов`язку іншому футболісту, тим паче, що в команді відбудеться зміна головного тренера – місце Свена-Ерана Ерікссона займе Стів Макларен.

"15 листопада 2000 року Пітер Тейлор надав мені велику честь і призначив капітаном збірної Англії. 58 з 95 своїх матчів за збірну я провів з капітанською пов`язкою. Зараз прийшов час розлучитися з нею. Я підкреслюю, що маю намір продовжувати грати за національну команду і готовий всіляко допомагати новому капітану і новому головному тренеру", - приводить текст заяви Бекхема AFP.

Півзахисник пояснив, що рішення про складання з себе капітанських повноважень ухвалив до старту чемпіонату світу, але оголосити його хотів після того, як збірна Англії закінчить виступи на турнірі. За словами Бекхема, це рішення – найважче в його професійній кар`єрі.

Лента.ру