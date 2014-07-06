Новак Джокович виграв Уімблдонський турнір

У передмісті Лондона Уімблдоні на центральному корті Всеанглійського клубу лаун-тенісу і крокету завершився фінальний матч Уімблдонського тенісного турніру в чоловічому одиночному розряді, в якому серб Новак Джокович обіграв швейцарця Роджера Федерера з рахунком 6:7, 6:4, 7:6, 5:7, 6:4.

Доля матчу, який тривав рівно 4 години, була вирішена в п'ятому сеті.

Протягом усього матчу точилася приблизно рівна боротьба. Джокович виграв один гейм на подачі суперника - у другій партії - а доля першого і третього сетів була вирішена на тай-брейку. А в четвертій партії обидва суперника багато нервували і помилялися. Федерер дозволив опоненту зробити два брейка, але сам тричі виграв подачу Джоковича і зумів вирівняти становище у матчі - 2:2.

У вирішальному п'ятому сеті фатальним для Федерера став десятий гейм, коли він дозволив суперникові зробити брейк на своїй подачі - 4:6.

Таким чином, Джокович другий раз в кар`єрі виграв Уімблдонський турнір. Раніше йому це вдавалося в 2011-му році.

Цікаво, що в разі перемоги Федерера, він встановив би новий рекорд за кількістю титулів в одиночному розряді - вісім. Тим не менш, у нього на рахунку залишилося сім перемог і він залишився співавтором рекорду разом з двома іншими володарями семи титулів - американцем Пітом Сампрасом і британцем Уільямом Реншоу.

Напередодні, у жіночому одиночному розряді, перемогу здобула Петра Квітова з Чехії.

Як повідомляв УНІАН, українці Олександр Долгополов, Сергій Стаховський, Леся Цуренко та Еліна Світоліна завершили турнір раніше, дойшовши максимум до третього кола.

Найстаріший і найпрестижніший тенісний турнір в світі Уімблдон-2014 проходив з 23 червня по 6 липня.