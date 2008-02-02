Челсі не зміг побити свій рекорд
19:07, 02 лютого 2008Спорт
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Результати матчів 25 туру
Клуб Андрія Шевченка не зміг поліпшити своє досягнення і довести кількість перемог до 10 поспіль. На заваді став “Портсмут”. У матчі 25 туру англійської Прем`єр-ліги “сині” і “помпі” зіграли внічию 1:1. У обох командах відзначилися новачки: у “Челсі” забив Анелька (55), у “Портсмута” Дефо (65).
Результати інших матчів:
Манчестер Сіті - Арсенал 1 : 3
Тоттенхем - МЮ 1 : 1
Бірмінгем – Дербі Каунті 1 : 1
Блекберн - Евертон 0 : 0
Редінг - Болтон 0 : 2
Віган – Вест Хем 1 : 0
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