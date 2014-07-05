Збірна Аргентини вийшла в півфінал ЧС

У Бразіліа завершився матч 1/4 фіналу чемпіонату світу з футболу, в якому збірна Аргентини виграла у команди Бельгії з рахунком 1:0.

Результат гри в столиці Бразилії був вирішений ще в початку першого тайму.

Аргентинці набагато впевненіше розпочали матч і вже на 8-й хвилині Гонсало Ігуаїн скористався рикошетом і плутаниною серед бельгійських захисників пробив точно в дальній кут воріт.

Надалі матч проходив з перемінним успіхом, а бельгійці мали багато моментів для того, щоб зрівняти рахунок. Але, хоча б раз вразити ворота одного з фаворитів турніру європейська команда-відкриття чемпіонату так і не змогла.

УНІАН провів онлайн-трансляцію матчу за якою можна простежити за ходом гри.

Таким чином, збірна Аргентини вийшла в півфінал, де зіграє з переможцем матчу Голландія - Коста-Ріка.

Як повідомляв УНІАН, чемпіонат світу у Бразилії проходить з 12 червня по 13 липня.