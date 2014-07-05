Збірна Бразилії стала другим півфіналістом ЧС

У бразильській Форталезі завершився другий чвертьфінальний матч чемпіонату світу з футболу, в якому збірна Бразилії обіграла команду Колумбії з рахунком 2:1.

Доля гри вирішилася в кінцівці другого тайму.

Господарі поля з самого початку матчу почали атакувати ворота суперника і вже на 7-й хвилині відкрили рахунок. Після розіграшу кутового замкнув навіс Тіаго Сілва. Досить швидко колумбійці вирівняли гру, але реалізувати свої численні моменти в першому таймі вони так і не зуміли.

Після перерви колумбійці продовжили тиснути на ворота суперника. Але, зробили помилку біля власного штрафного майданчика. М'яч після красивого удару зі штрафного Давіда Луїса на 69-й хвилині влетів у верхній кут воріт колумбійців - 2:0. Лише після цього збірній Колумбії вдалася комбінація, яку зумів перервати лише воротар господарів поля, та й то, з порушенням правил. Пенальті на 80-й хвилині реалізував лідер збірної Колумбії Хамес Родрігес. У час, що залишився колумбійці мали кілька можливостей зрівняти рахунок, але так і не домоглися свого.

Таким чином, у першому півфіналі ЧС зійдуться збірні Бразилії та Німеччини.

Як повідомляв УНІАН, чемпіонат світу у Бразилії проходить з 12 червня по 13 липня.