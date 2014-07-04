Збірна Німеччини вийшла у півфінал Чемпіонату світу

У Ріо-де-Жанейро завершився матч 1/4 фіналу чемпіонату світу з футболу, в якому збірна Німеччини обіграла комнаду Франції з рахунком 1:0.

Доля гри вирішилася ще на початку першого тайму.

Гра з самого початку пішла у високому темпі і з гострими моментами біля воріт обох команд. А на 13-й хвилині після подачі зі штрафного Тоні Крооса гол забив Матс Хуммельс.

Надалі обидві команди мали чимало моментів, але голів глядачі головної арени ЧС-2014 більше так і не побачили.

УНІАН провів онлайн-трансляцію матчу, за якою можна простежити за ходом подій.

У півфіналі збірна Німеччини зіграє з переможцем матчу Бразилія - Колумбія, який відбудеться сьогодні вночі.