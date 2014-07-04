Збірна Німеччини вийшла у півфінал Чемпіонату світу
21:05, 04 липня 2014Спорт
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У чвертьфіналі німці здолали французів з рахунком 1:0
Reuters
У Ріо-де-Жанейро завершився матч 1/4 фіналу чемпіонату світу з футболу, в якому збірна Німеччини обіграла комнаду Франції з рахунком 1:0.
Доля гри вирішилася ще на початку першого тайму.
Гра з самого початку пішла у високому темпі і з гострими моментами біля воріт обох команд. А на 13-й хвилині після подачі зі штрафного Тоні Крооса гол забив Матс Хуммельс.
Надалі обидві команди мали чимало моментів, але голів глядачі головної арени ЧС-2014 більше так і не побачили.
УНІАН провів онлайн-трансляцію матчу, за якою можна простежити за ходом подій.
У півфіналі збірна Німеччини зіграє з переможцем матчу Бразилія - Колумбія, який відбудеться сьогодні вночі.
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