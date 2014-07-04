В Українській хокейній лізі виступлять 10 команд

В засіданні взяли участь представники 10 клубів, також виконавчий директор Федерації хокею України Сергій Коваль та відповідальний за проведення змагань Дмитро Христич, повідомляє прес-служба Федерації хокею України.

Своє бажання виступати наступного сезону в національному чемпіонаті висловили 10 команд. Це київські «Компаньйон-Нафтогаз», «Сокіл» та «Дженералз», білоцерківський «Білий Барс», донецький «Донбас», харківське «Динамо», дружківський «Альтаїр», хокейний клуб «Кременчук», дніпродзержинська «Сталь» та львівські «Леви», які планують проводити домашні матчі у столиці.

У своєму виступі Сергій Гончаров повідомив командам про пропонований формат проведення чемпіонату: «За умови участі 10 команд, ми пропонуємо проведення регулярного чемпіонату у 6 кіл. Тобто кожна команда проведе по 54 матчі. Такий формат є найбільш цікавим для вболівальників та спонсорів. Щодо плей-офф, то чвертьфінальні і півфінальні серії триватимуть до трьох перемог, а фінальна – до чотирьох. Мінімальна кількість гравців у заявці – 15, максимальна – 30. Ліміт на легіонерів не встановлюється. Орієнтовний строк початку чемпіонату – середина вересня. Як раніше повідомлялось, Ліга бере на себе оплату роботи суддів та організацію телевізійних трансляцій».

Щодо вимог до команд, які стосуються реклами, зв’язків зі ЗМІ та громадськістю Гончаров повідомив: «Медійна програма ліги планується дуже широкою. Ми плануємо випустити журнал-довідник перед початком сезону, додаток для мобільних телефонів, зараз ведемо перемовини із представниками компанії, що спеціалізується на хокейній статистиці».

В ході засідання представники клубів обговорили деякі моменти пов’язані з організацією чемпіонату, розглянули заздалегідь отримані проекти регламентів змагань (Спортивного, Технічного, Правового та Дисциплінарного), а також інші важливі документи (договір між клубом та Лігою, договір про використання рекламного простору тощо).

До середи, 9 липня, команди мають надіслати свої пропозиції щодо регламентів змагань, які будуть опрацьовані лігою в найкоротші строки. Наступна нарада представників команд запланована на 18 липня. На цій зустрічі зокрема планується підписання договорів на участь в чемпіонаті між клубами та лігою.