УНІАН проведе онлайн-трансляцію матчу 1/4 фіналу ЧС Франція - Німеччина

Сьогодні в Бразилії пройдуть перші матчі 1/4 фіналу чемпіонату світу з футболу, в центральному з яких зустрінуться збірні Франції та Німеччини.

У Ріо-де-Жанейро на легендарному стадіоні "Маракана" зійдуться один з головних фаворитів нинішнього турніру з Німеччини і французька команда, чия гра в Бразилії виглядає найбільш переконливо.

До старту змагань збірна Німеччини, яка на останніх трьох Мундіалях постійно входила в число призерів - завоювала одну срібну і дві бронзові медалі - вважалася одним з головних фаворитів ЧС в Бразилії. Проти "бундестім" був тільки специфічний клімат Південної Америки. І букмекери впевнено ставили команду на 3-е місце, відразу за головними фаворитами - Бразилією і Аргентиною. Втім, по ходу турніру німці показали лише один яскравий матч - перший - розгромивши команду Португалії з рахунком 4:0. Надалі команда набирала очки з великими труднощами, а в першій грі плей-офф - 1/8 фіналу - зуміла здолати збірну Алжиру лише в додатковий час.

У свою чергу, збірна Франції куди більш впевнено проводить турнір, домігшись двох розгромних перемог на старті турніру - над Гондурасом (3:0) та Швейцарією (5:2). Крім того, в першому раунді плей-офф французи виявилися єдиною командою, що зуміла повністю переграти своїх опонентів. Одна з найсильніших африканських команд - Нігерія - була обіграна з рахунком 2:0.

В очному матчі двох грандів європейського футболу аналітики букмекерських контор не бачать фаворита, віддаючи символічну перевагу збірній Німеччини. На перемогу німців ставки приймаються з коефіцієнтом 2,76 до 1, на перемогу Франції - 2,94 до 1, на нічию - 3,2 до 1.

Гра Франція - Німеччина розпочнеться о 19.00 за київським часом.

УНІАН проведе онлайн-трансляцію матчу.