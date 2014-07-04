Український хокеїст Падакін візьме участь у тренувальному таборі "Монреаль Канадієнс"

Про це повідомляє офіційний сайт канадського клубу.

Гравець, якому 8 червня виповнилося 20 років, потрапив в список 50-ти хокеїстів, запрошених на збір. Серед них - 28 нападників, 17 захисників і 5 воротарів.

Всіх запрошених гравців поділять на дві команди (А і В). З 7 по 11 липня команди по черзі будуть проводити льодові тренування. В останній день тренувального табору відбудеться контрольний поєдинок двох команд.

ХК "Донбас" оголосив про підписання контракту з Падакіним 31 березня 2014 року. Сезон 2013/14 гравець провів у складі команди "Калгарі Хітмен", яка виступає в одній з юніорських ліг Канади.